Bob Dylan riceverà il premio Nobel nel week end

Il lungo corteggiamento è finito: Bob Dylan, questo fine settimana, ritirerà il premio Nobel per la Letteratura. Dal 13 ottobre scorso, giorno dell'annuncio, si attendeva un segnale da parte del cantautore americano. A dare l'annuncio è stata Sara Danius, segretaria permanente dell'Accademia, che oggi sul suo blog ha scritto: «La buona notizia è che incontreremo Bob Dylan questo fine settimana. L'Accademia gli consegnerà così il diploma e la medaglia e si congratulerà con lui per il Premio Nobel per la Letteratura».



A ottobre era stata annunciata l'assegnazione del premio all'icona della musica folk per la sua capacità «di creare una nuova espressione poetica nella grande tradizione della canzone americana». Il "menestrello" 75enne, però, per giorni si era negato all'Accademia non facendosi trovare. Poi, dopo due settimane, aveva fatto sapere di accettare il riconoscimento. Nonostante questo, aveva deciso di non essere presente alla cerimonia di consegna del 10 dicembre per «impegni precedenti».

Al posto suo si era presentata l'amica Patti Smith che, visibilmente commossa, aveva intonato "A Hard Rain's A-Gonna Fall".

È stata una novità, quella di assegnare il Nobel per la Letteratura ad un esponente del mondo musicale, peraltro popolare: un riconoscimento per un'arte non considerata "alta" nell'immaginario comune. Lo stesso "scatto di categoria", prima che a Dylan, era riuscito all'italiano Dario Fo, premiato con lo stesso riconoscimento per il suo teatro popolare.

L'assenza alla cerimonia dell'autore di successi come Like a Rolling Stone, Blowin' in the wind e Hurricane era stata duramente criticata. Da Renzi, che l'aveva accusato di «tirarsela un pò», fino alla scrittore Per Wastberg, membro dell'Accademia, che lo aveva descritto come «maleducato» e «arrogante». Oggi, finalmente, l'annuncio da parte dell'Accademia: l'incontro con Dylan ci sarà, visto che il cantautore sarà a Stoccolma sabato e domenica per tenere due concerti.

Pare che la consegna si svolgerà in forma strettamente privata. Ma per incassare il premio in denaro di otto milioni di corone svedesi (pari a poco più di 800mila euro), Bob Dylan, entro il 10 giugno, come da regolamento, dovrà tenere un discorso di accettazione.

Secondo quanto riferito dalla Danius, questo non accadrà durante la consegna del Nobel, ma «l'Accademia ha ragione di credere che ne verrà inviata una versione registrata in un momento successivo. Adesso non sono noti altri dettagli». Ci sarà, dunque, da vedere, se Bob Dylan si piegherà alle regole dell'Accademia o se, anche in questo caso, farà di testa sua. E certamente non saranno 800mila euro a fargli cambiare idea.