Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli insulta Alba Parietti: Scialba. Basile è la star della serata

Esibizioni poco brillanti a "Ballando con le stelle" tant'è che il picco d'ascolti si registra quando va in scena il solito (ennesimo) siparietto tra la ballerina Alba Parietti e la giurata Selvaggia Lucarelli. La showgirl interpreta "Morticia" con Marcello Nuzio, esibendosi in un jive che i giudici però bocciano. "Cosa è questa pantomima? Non sarà questo il balletto" dice Guillermo Mariotto. Gli fa eco Zazzaroni: "Non mi è piaciuto". Ma a scatenare la reazione della Parietti è la solita Selvaggia. "Scialba" commenta. "Lucarelli - tuona la concorrente - passi la settimana a scrivere scemenze su di me sui post!". Insomma ancora poco ballo nella competizione vip e troppe polemiche a fare da protagonista al talent show di Milly Carlucci su RaiUno. Poi il solito post di sfogo della showgirl su Facebook

Fabio Basile star della serata Il vero protagonista della serata è Fabio Basile. Dopo essere andato bene nelle scorse settimane, il judoka olimpico finalmente brilla. Nell'esibizione del suo tango apache con la bella Anastasia Kuzmina dà il meglio di sé: tanti complimenti e pure i primi 10.