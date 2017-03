Paola Barale è ancora sull'Isola dei Famosi e Raz Degan spera

Sorpresa! Paola Barale è ancora sull'Isola dei Famosi: a rivelarlo è un post pubblicato dalla stessa conduttrice tv su Instagram "#set on the beach today #Honduras" scrive l'ex compagna di Raz Degan che con la sua partecipazione al reality di Alessia Marcuzzi e la notte d'amore con il modello israeliano ha fatto sognare migliaia di fan. Chissà se la produzione adesso non abbia in mente un un altro colpo di scena per la coppia più amata dell'edizione numero 12

#set on the beach today #Honduras photo Alessio Cornellio #video #backstage by @barbaraalesini @noemi_sunbeam @thanks @ilariusss ... Love your Un post condiviso da Piribri (@paolabaraleofficial) in data: 16 Mar 2017 alle ore 18:57 PDT

Infatti la passione tra la showgirl e il naufrago sembrerebbe essersi riaccesa proprio in Honduras. L'ex compagna, finita sull'Isola per soccorrere Raz, non solo è riuscita a riportare il sorriso sulla faccia del bel e tenebroso modello israeliano (isolato da tutti i compagni di avventura) ma ha permesso di scoprire un lato inedito del 48enne. Finora però sul ritorno della Barale non c'è nessuna conferma ufficiale. È polemica invece sul compenso che la "Bionda" avrebbe ricevuto per la sua comparsa nel reality show. "Gira voce che abbia accettato di raggiungere il suo ex all'Isola dei famosi convinta dal cachet offertole da Mediaset - rivela Alberto Dandolo sul settimanale Oggi - Si parla della cifra record di 100 mila euro". Ma anche su questo non c'è (ancora) nessuna conferma ufficiale.