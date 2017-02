Carnevale di Venezia, prove di volo dell'aquila per Melissa Satta

Blitz veneziano di poche ore ieri sera, a Venezia, per Melissa Satta, la protagonista del Volo dell'Aquila di domenica 26 febbraio. Melissa si è recata nell'Atelier Pietro Longhi dove ad attenderla c'era il titolare Francesco Briggi, insieme a Marco Maccapani, direttore artistico del Carnevale di Venezia e Piero Rosa Salva, amministratore unico di Ve.La. S.p.A., per l'ultima prova costume prima del lancio dal campanile di San Marco previsto per domenica a mezzogiorno.

Il video messaggio di @sattamelissa l'Aquila del #CarnevaleVenezia2017 con un invito speciale per domenica 26 febbraio alle 12! @mmaccapani pic.twitter.com/YCb2FZGLHx — Carnevale di Venezia (@Venice_Carnival) 24 febbraio 2017

Tra una prova d'abito e un ammiccamento alla macchina fotografica la celebre modella e showgirl ha colto l'occasione per registrare anche un video messaggio con cui invita tutti a prendere parte dal vivo domenica prossima ad un appuntamento unico. Il concept dell'abito del Volo dell'Aquila è di Nicola Formichetti per Diesel, realizzato dall'Atelier Pietro Longhi di Francesco Briggi.