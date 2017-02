Da Harry Potter all'Olimpo del cinema: Emma Watson è la donna dell'anno

È Emma Watson la donna dell'anno secondo la rivista «Elle». All'attrice, resa famosa dalla saga di Harry Potter, è infatti andato il premio «Woman of the year» agli Elle Style Awards che si sono svolti a Londra. Watson, 26 anni, ha ricevuto il riconoscimento sia per la sua carriera cinematografica sia per la sua campagna a favore dell'uguaglianza tra i sessi. Tra gli altri vincitori Debbie Harry, la cantante dei Blondie, alla quale è andata il premio «style icon», e Hèloise Letissier, la cantante francese più nota con il nome d'arte di Christine and the Queens, che ha vinto il riconoscimento per il miglior album per il disco «Chaleur humaine». Modella dell'anno - come riporta l'«Irish Independent» - Damaris Goddrie.