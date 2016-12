"Babbo Natale non esiste". Cacciato il direttore d'orchestra dello show Frozen

Il mito più caro ai bambini, Babbo Natale, svelato durante le feste natalizie e per giunta durante uno spettacolo dedicato proprio ai più piccoli. È accaduto giovedì 29 dicembre all'auditorium Parco della Musica in Roma quando, sui titoli di coda spettacolo "Disney in concert: Frozen dello show", il direttore d'orchestra Giacomo Loprieno ha abbassato il sipario così: «Comunque Babbo Natale non esiste». Lacrime, singhiozzi e genitori senza parole che hanno espresso tutta la loro rabbia e la loro costernazione sulla pagina Facebook dell'Auditorium: «Siamo appena usciti dalla sala e sono costretta ad esprimere tutto il mio disappunto nei confronti del direttore, il quale, a fine spettacolo, ha richiesto il microfono per dire "E comunque Babbo Natale non esiste"». «Noi abbiamo portato la nostra nipotina di 4 anni e sinceramente siamo esterrefatte da questo episodio» commenta uno spettatore. «Spettacolo meraviglioso rovinato da colui che dovrebbe dare l'esempio. Colui che dovrebbe solo ringraziare i centinaia di bambini che erano sotto di lui...privare i piccoli di un sogno è da falliti. Grande direttore. Piccolo uomo», attacca uno dei genitori. «Era finito da poco lo spettacolo - racconta uno dei genitori - e i bambini erano sotto il palco per poter applaudire i loro beniamini, Elsa, Olaf e gli altri protagonisti, quando il direttore d'orchestra ha chiesto il microfono. Come se nulla fosse si è lanciato in quel "E comunque Babbo Natale non esiste" che ha lasciato di stucco chiunque in sala. Poi ha poggiato il microfono ed è andato via» .

Tante critiche, ma anche tanti insulti e proteste diretti al direttore d'orchestra che hanno costretto lo staff dell'auditorium a pubbliche scuse: "Siamo veramente dispiaciuti per quello che è accaduto a conclusione di questo concerto veramente meraviglioso - si legge su Facebook - Siamo stati informati che il direttore d'orchestra si è scusato subito dopo il concerto con tutti i genitori presenti, sotto il palco e successivamente in biglietteria, per quella che è stata sicuramente un'uscita infelice".

E non è tutto. Le proteste hanno costretto l'organizzazione , Dimensione Eventi, a sostituire il direttore d'orchestra già dalla replica di oggi 30 dicembre, in programma alle 15."Come tutti i presenti siamo rimasti sconcertati da una dichiarazione assolutamente personale del direttore, tra l'altro a spettacolo ormai terminato - si legge in una nota - Il nostro lavoro è di creare emozioni positive e far sognare i più piccoli. Quanto è stato detto dal direttore d'orchestra è totalmente fuori luogo ed è il gesto arbitrario di una singola persona. Come organizzazione abbiamo lavorato affinché lo spettacolo fosse di gradimento per tutte le famiglie e dagli applausi ricevuti possiamo affermare di aver raggiunto questo obiettivo, grazie al calore del pubblico ed alla partecipazione. Ci dispiace moltissimo per l'accaduto e ribadiamo la nostra completa condanna del gesto, da cui prendiamo le distanze e per il quale abbiamo, come detto, già preso provvedimenti".