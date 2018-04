Forte scossa di terremoto in Molise

Una forte scossa di terremoto ha colpito il Molise alle 11.48. Panico su tutta la Regione, da Termoli a Campobasso. Secondo i primi dati dell’INGV la scossa sarebbe stata di magnitudo 4.2. Il terremoto è avvenuto a un chilometro da Acquaviva Collecroce, in provincia di Campobasso, a una profondità di 31 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in Abruzzo, Campania, Puglia e su gran parte del Centro-Sud. Tanta gente si è riversata in strada.