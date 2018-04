Genova, uccisa a coltellate in casa: introvabile il marito

Trovata morta in casa da un'amica, con il petto squarciato dalle coltellate. Ennesimo femminicidio, stavolta a Genova. Si chiamava Jenny Angela Reyes Coello la donna di 46 anni di origini ecuadoriane trovata morta nel suo appartamento in via Fillak oggi intorno all’ora di pranzo da un’amica, che occasionalmente viveva con lei. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Genova che si occupano delle indagini. La donna presentava alcune ferite al petto, inferte con ogni probabilità con un coltello. I militari in queste ore stanno cercando di rintracciare il marito della vittima: l’uomo era tornato solo due giorni fa dall’Ecuador e in casa sono stati ritrovati i bagagli ancora da disfare. Di lui al momento non c’è traccia. Al vaglio alcune testimonianze di vicini e amici che parlano di violenti litigi nella coppia che si protraevano da tempo.