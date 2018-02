Torino, arrestati dai Ros tre terroristi tunisini con la borsa di studio all'università

Tre terroristi tunisini, finti studenti con la borsa di studio pagata dai contribuenti, aderenti ad un'associazione terroristica internazionale, arrestati, scarcerati dal Gip e di nuovo finiti in carcere. I carabinieri del Ros hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del Riesame di Torino nei confronti dei cittadini tunisini Nafaa Afli (27 anni), Bilel Mejri (26 anni), Marwen Ben Saad (31 anni), ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Il provvedimento restrittivo scaturisce dagli elementi raccolti nell’ambito delle attività condotte dal Ros dei carabinieri nell’ambito di una indagine convenzionalmente denominata "Taliban" e coordinata dalla Procura della Repubblica torinese.

TERRORISTI CON LA BORSA DI STUDIO

Durante le indagini per il contrasto del fenomeno dei cosiddetti "foreign fighters" e "lone wolves", nell’autunno del 2015 era stato individuato un gruppo di cittadini tunisini giunti a Torino richiedendo un permesso di soggiorno per motivi di studio, iscrivendosi presso questa Università e rilasciando attestazioni non veritiere pur di ottenere titolo sia all’iscrizione, sia alla relativa borsa di studio. Gli stessi, sia pur regolarmente iscritti e fruitori di borsa di studio che azzerava la contribuzione universitaria, se da una parte non avevano mai frequentato le lezioni o sostenuto esami del proprio corso di laurea, dall’altra erano dotati di profili Facebook i cui contenuti ne avevano fatto sospettare sin dall’inizio la vicinanza ad ambienti caratterizzati da ideologia dei gruppi terroristici di matrice islamista. Anzi, nel caso di Nafaa Afli e Wael Labidi, tali contenuti erano chiaramente inneggianti allo Stato Islamico.

HANNO ADERITO ALLO STATO ISLAMICO

Successivamente alla fittizia iscrizione presso l’ateneo piemontese, gli indagati avevano iniziato a spostarsi tra Torino e Pisa, insediandosi definitivamente in quest’ultima città per gestire un’intensa attività criminale di traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso della complessa ed articolata indagine, sviluppata anche grazie alle intercettazioni telefoniche e telematiche, oltre che con mirati servizi di osservazione e pedinamento, è emersa l’esistenza di un gruppo criminale, composto dai tunisini indagati, che era riuscito ad inserirsi nel tessuto sociale, specie tra le fasce dei più giovani, dedicandosi a svariate attività delittuose, specialmente al traffico di sostanze stupefacenti ed i cui membri avevano parallelamente aderito all’Islamic State, con particolare riferimento alla fazione di Ansar al-Sharia in Tunisia, manifestando un celato ma spiccato sentimento anti occidentale e la condivisione dei più violenti propositi dell’Islam radicale, nonché condividendo su internet materiale di propaganda jihadista. Inoltre, la pericolosità sociale degli indagati è emersa sia dalle loro frequentazioni, sia dall’asserita partecipazione ad un comizio di Ansar Al-Sharìa (organizzazione terroristica di origine egiziana, aderente allo Is e presente nell’area del Sinai) a Tunisi, tenuto dal leader Abu Ayad (leader dei salafiti della Tunisia, sospettato di essere la mente degli attentati al museo del Bardo ed a Sousse, ucciso il 14 giugno 2015 dai bombardamenti dell’Aeronautica Usa), sia dall’ammirazione e dal sostegno espressi tramite i social network nei confronti di militanti morti nei teatri di guerra per la causa jihadista.

DUE AMICI FOREIGN FIGHTERS MORTI IN SIRIA

Nel corso dell’indagine Taliban, inoltre, si è appurato che due soggetti identificati in Wael Labidi e Khaled Zeddini ed appartenenti alla cerchia relazionale degli odierni indagati erano partiti per la Siria come foreign fighters, dove poi sarebbero morti in combattimento; il 19 agosto 2016, Bilel Chihaoui è stato espulso con decreto del Ministro dell’Interno, su richiesta del Ros., lasciando trasparire la volontà di un suo possibile, imminente martirio poiché l’11 agosto 2016 aveva postato sul proprio profilo Facebook una sorta di epitaffio in lingua araba, in cui ringraziava i genitori, gli amici stranieri e tutti i suoi amici morti come martiri (shahid), esaltando l’eroismo dei combattenti e salutando tutti fino al giorno della sua morte; in particolare, al termine del post campeggiava la data dell’11 agosto 2016 con l’indicazione di Pisa e, immediatamente dopo, Chihaoui aveva cambiato l’immagine del suo profilo, pubblicando la foto di un uomo che impugnava una pistola nell’atto di caricarla per prepararsi a sparare. Bilel Tebini si è allontanato dal territorio nazionale; in attesa della conclusione delle indagini relative ai fatti di terrorismo, i rimanenti tre soggetti, Nafaa Afli, Marwen Ben Saad e Bilel Mejri erano già stati ristretti in custodia cautelare, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari nelle province di Pisa e Varese, per traffico di sostanze stupefacenti grazie alle acquisizioni relative al traffico di droga nell’ambito di questa stessa indagine. In particolare il 6 dicembre 2016 Nafaa Afli era stato arrestato in esecuzione di un decreto di Fermo di indiziato di delitto emesso dalla pm di Torino per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e decine di episodi di spaccio e traffico, in relazione alla concreta possibilità che lo stesso lasciasse l’Italia.

IL GIP LI AVEVA SCARCERATI

Il 7 dicembre 2016 il Gip di Torino aveva convalidato il fermo di Afli, emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e, dichiarata la propria incompetenza per territorio, aveva trasmesso il relativo fascicolo all’autorità giudiziaria di Pisa; il successivo 19 dicembre il Gip di Pisa avrebbe poi rinnovato il provvedimento cautelare; pochi giorni più tardi, la Procura di Pisa aveva richiesto al Gip presso il Tribunale di quello stesso capoluogo l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Marwen Ben Saad e Bilel Mejri per traffico e spaccio di stupefacenti, ordinanza poi emessa il 21 dicembre 2016 ed eseguita dal Ros il giorno successivo. Nel frattempo, nel maggio del 2017 la Procura della Repubblica di Torino aveva richiesto al Gip l’emissione di un provvedimento cautelare nei confronti di Nafaa Afli, Bilel Mejri, Marwen Ben Saad, Bilel Chihaoui e Bilel Tebini per il reato di associazione finalizzata al terrorismo internazionale. Nel successivo mese di giugno, il Gip di Torino aveva però rigettato tale richiesta di applicazione di misura cautelare. In particolare, dopo aver esaminato gli elementi raccolti a carico di ciascun indagato, come sintetizzato dall’estensore dell’Ordinanza del Tribunale del Riesame eseguita nella giornata odierna, «il Gip concludeva, infine, per la sussistenza di condotte che, "per quanto espressive di una forte pericolosita" sociale di tutti gli indagati, rimangono nell’ambito di una nebulosa e non inequivoca fase di possibile progressiva radicalizzazione ed estremizzazione e non varcano (allo stato) la soglia del penalmente rilevante, pur dovendosi mantenere "massimi controlli di pubblica sicurezza nei loro confrontIi"».

POI RIARRESTATI MA ALTRI DUE SONO LATITANTI

Alla fine di quello stesso mese di giugno, avverso tale rigetto la Procura aveva proposto appello al Tribunale del Riesame, che, all’esito dell’udienza camerale tenutasi lo scorso 26 ottobre, aveva ribaltato il rigetto del Gip, applicando la custodia cautelare in carcere a tutti i cinque indagati. Ma, in questi casi, il codice di procedura penale prevede che il provvedimento cautelare non acquisisca efficacia prima che, alternativamente, siano scaduti i termini per ricorrere in Cassazione o, se proposto il ricorso alla Suprema Corte, questa non lo abbia respinto. Bilel Chihaoui e Bilel Tebini non avevano inteso proporre ricorso e così nei loro confronti l’Ordinanza del Riesame è divenuta esecutiva nel mese di dicembre. Ciò nondimeno, trovandosi entrambi all’estero, nei loro confronti la misura cautelare non è ancora stata eseguita. Per quanto riguarda gli odierni arrestati, all’udienza tenutasi nella giornata di ieri il competente collegio della VI Sezione penale della Cassazione ne aveva respinto il ricorso avverso l’Ordinanza del Riesame, che era così diventata esecutiva anche nei loro confronti.