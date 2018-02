Arriva Burian: da domenica neve, pioggia e temperature sotto zero

Neve e gelo sull’Italia in attesa dell’arrivo di Burian, l’anticiclone termico russo-siberiano che da domenica investirà l’Italia. Perturbazioni africane e mediterranee hanno portato temporali, venti forti con raffiche di bora fino a 133 chilometri orari a Trieste, e abbondanti nevicate da nord a sud. Il Dipartimento della protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla, su gran parte del centro e del sud Italia, dall’Emilia Romagna alla Sicilia. Il grande freddo si protrarrà nella prossima settimana e non è escluso che lunedì possa nevicare anche a Roma, dove le temperature potrebbero scendere fino a cinque gradi sotto zero. Neve in Piemonte, in Liguria, a Bologna, dove è stato lanciato un invito a limitare l’uso delle auto, sui passi appenninici emiliani, all’isola d’Elba, e sui versanti emiliano-romagnoli. Imbiancate anche le zone terremotate delle Marche nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno e il Vesuvio.

A sprofondare di nuovo nell’inverno è anche il Sud, dove nelle prossime ore le temperature potrebbero toccare i 10 gradi sotto zero con neve su gran parte dei rilevi sopra i 600-700 metri. Già da sabato su Calabria e Sicilia sono attese piogge, anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento. L’allarme per ora riguarda domenica, quando Burian, in grado di far scendere le temperature anche di 10 gradi nel giro di mezz’ora, dovrebbe aprire la strada ai venti della steppa siberiana con un’ondata di gelo paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985. Questo grande freddo non resterà isolato: entro la prima metà di marzo potrebbe arrivare una nuova massa d’aria fredda che porterà nuovamente le temperature sotto zero.

Si profila infine da domenica e per la prossima settimana un'ondata di gelo dalla portata storica per l'Europa e probabilmente anche per l'Italia, paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985.

"Burian", il vento sibieriano raggiungerà l'Italia domenica 25 portando il gelo. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che fino a sabato l'Italia vivrà fasi di intenso maltempo da Nord a Sud con neve fino in pianura sull'Emilia Romagna. Domenica l'ingresso del Burian cambierà totalmente la situazione. Temperature in rapida diminuzione su tutte le regioni, neve debole ma diffusa in pianura su Piemonte, Lombardia, Liguria, moderata in Emilia Romagna. Entro sera neve fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise. Neve in Toscana e Umbria fino in pianura, a 500 metri sul Lazio, oltre gli 800 metri al Sud. Il vento gelido siberiano farà calare drasticamente le temperature che da lunedì misureranno valori sottozero o 0 anche di giorno, mentre di notte si scenderà fino a -10/-14 sulla Pianura padana. Temperature diurne vicinissime allo zero anche al Centro, ampiamente sotto di esso di notte. Probabilmente dal 1 Marzo giungerà una perturbazione atlantica che porterà neve copiosa su tutte le regioni settentrionali.

Le società, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, hanno attivato il "Piano neve e gelo" che prevede il potenziamento dei servizi di assistenza ai clienti e, in caso di peggioramento delle condizioni meteo e di fenomeni di particolare intensità, la riprogrammazione dei servizi di trasporto con riduzione progressiva dei treni e cadenzamento orario, oltre a specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la regolarità del servizio ripianificato. Inoltre, sono previste azioni per preservare l’efficienza di locomotori e automotrici e il regolare funzionamento dei sistemi di sicurezza, delle porte delle vetture, degli impianti di riscaldamento.