Siracusa, professore rimprovera alunno. Picchiato a sangue dai genitori

Genitori sindacalisti dei figli: il professore rimprovera gli alunni. E mamma e papà lo aggrediscono e gli spezzano una costola a calci e pugni.

Nella tarda mattinata di ieri i carabinieri di Avola (Siracusa) sono intervenuti in un istituto comprensivo della zona dove una coppia di genitori avrebbe aggredito il professore di educazione fisica, colpevole di aver rimproverato il figlio.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, inizialmente l’alunno avrebbe lanciato un libro verso la cattedra. All’atteggiamento di sfida è seguito il rimprovero del docente che, preso in mano il libro lo ha lasciato sul banco dell’adolescente. Lo studente non avrebbe gradito e ha contattato con il telefono cellulare mamma e papà.

I genitori, giunti a scuola, avrebbero aggredito con graffi, calci e pugni l’insegnante, che è stato ricoverato in ospedale per la frattura scomposta di una costola. I genitori dello studente sono stati identificati e verranno denunciati all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.