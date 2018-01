Novara choc, picchiata a morte dal compagno che aveva ripreso in casa

Uccisa a botte dal compagno che aveva ripreso in casa. L'ultimo femminicidio in un'abitazione a Sozzago, paese dell’Ovest Ticino alle porte di Novara. Una donna 45enne, Sara Pasqual, originaria di Candelo, nel Bielleseè stata trovata prima di vita in un appartamento a Sozzago nel novarese.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni familiari. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe stata massacrata di botte nella casa in cui viveva con il compagno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novara che ora stanno ascoltando diverse persone per ricostruire l’accaduto, tra cui, a quanto si apprende, il compagno della donna che avrebbe precedenti per atti di violenza. Al momento, però, non sarebbe stato emesso alcun fermo.