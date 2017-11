Ruby ter, Berlusconi rinviato a giudizio

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio dal gup di Siena Roberta Malavasi con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Il giudice ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta Ruby ter.

Il fascicolo è stato trasmesso da Milano alla città toscana nell’ottobre scorso per competenza territoriale. Per i pm, infatti, a Siena sarebbe stato completato il pagamento effettuato da Berlusconi a Danilo Mariani, pianista delle feste di Arcore, per indurlo a rendere testimonianze edulcorate sulle serate a Villa San Martino nei processi del Rubygate.