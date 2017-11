Caso Tulliani, Fini interrogato di nuovo in Procura: è indagato per riciclaggio

Sentito a piazzale Clodio dai pm l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini. "L'onorevole Gianfranco Fini è stato sentito, come da lui stesso sollecitato, dal pm Barbara Sargenti e dall’aggiunto Michele Prestipino e ha ribadito la propria estraneità a ogni contestazione", hanno spiegato gli avvocati Francesco Caroleo Grimaldi e Michele Sarno. Fini, indagato insieme all'imprenditore Francesco Corallo, alla compagna Elisabetta Tulliani, al fratello di quest'ultima Giancarlo e al padre Sergio per una presunta attività di riciclaggio, nel corso dell'interrogatorio durato circa un’ora e mezzo, "ha reso ampie dichiarazioni - hanno spiegato i difensori - sul cui contenuto per motivi di riserbo non possiamo riferire trattandosi di atti secretati".