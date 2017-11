Stupro Bologna, prete choc su FB: vai col marocchino ubriaca? Te la sei cercata

Se vai ubriaca con il marocchino, ragazza mia te la sei cercata, non provo pietà. Prete choc su Facebook. Bufera per i commenti postati da don Lorenzo Guidotti, sulla violenza denunciata da una diciassettenne pochi giorni fa. La ragazza sarebbe stata violentata dentro un vagone della stazione di Bologna da un marocchino cui aveva chiesto aiuto dopo che gli era sparito il cellulare. Ma ecco cosa ha scritto don Guidotti. "Se nuoti nella vasca dei pirhana non puoi lamentarti se quando esci ti manca un arto... Cioè a me sembra di sognare!! Ma dovrei provare pietà? No!!» così ha commentato lo scorso 6 novembre sulla sua pagina Facebook (che non ha profilo pubblico, ma solo per gli amici) in un post la notizia della denuncia di una minorenne di Bologna che ha raccontato alla polizia di essere stata stuprata da un uomo, forse un nordafricano, in un vagone alla stazione di Bologna. Il post è stato pubblicato sul sito di Radio Città del Capo. Nel post del sacerdote rivolto alla ragazza come frequentatrice di piazza Verdi a Bologna, si legge anche «Se hai la (sub)cultura dello sballo sono solo ca** tuoi, poi se ti risvegli la mattina dopo chissà dove...». Ma ecco l'incipit. «Tesoro mi dispiace», ha premesso Lorenzio nel suo post, «ma 1) frequenti piazza Verdi (che è diventato il buco del cu*o di Bologna, e a tal proposito Merola sempre sia lodato!) 2) Ti ubriachi da far schifo! Ma perchè? 3) E dopo la cavolata di ubriacarti con chi ti allontani? Con un magrebino? Notoriamente, soprattutto in piazza Verdi, veri gentleman, tutti liberi professionisti, insegnanti, gente di cultura, per bene. Adesso capisci che oltre agli alcolici ti eri già bevuta tutta la tirata ideologica sull’accogliamoli tutti?». In tanti gli hanno dato ragione.