Torino, si dimette il capo di Gabinetto della Appendino: nei guai per un favore a un amico

Si è dimesso Paolo Giordana, capo di Gabinetto della sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Sono convinto della correttezza del mio operato e lo dimostrerò nelle sedi opportune - dichiara Giordana in una nota - Mi preme, più che ogni altra cosa, tutelare la Città di Torino e l'Amministrazione. Per questa ragione ho prontamente rassegnato le dimissioni nelle mani della sindaca". La decisione di Giordana è arrivata dopo la pubblicazione del testo dell'intercettazione di una telefonata in cui avrebbe chiesto al presidente di Gtt, Walter Ceresa, di far togliere una multa a un amico. "Accetto le dimissioni di Paolo Giordana, sono umanamente dispiaciuta per la persona, lo ringrazio di aver messo al primo posto l'interesse della Città", ha dichiarato la sindaca Appendino.