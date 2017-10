Asia Argento: "A 16 anni molestata da un regista italiano"

Non solo Weinstein. Asia Argento continua a far luce su altri episodi di molestie sessuali avvenuti quand'era ancora all'inizio della sua carriera d'attrice. L'ultima denuncia risale a ieri quando la figlia di Dario Argento ha risposto su Twitter alla catena #quellavoltache svelando che quando aveva 16 anni "un regista/attore italiano tirò fuori il suo pene nella sua roulotte mentre parlavamo del personaggio".

E non è finita qui. Sempre su Twitter la Argento parla anche di un terzo episodio di violenza avvenuto quando aveva 26 anni. "Un grosso regista statunitense (con il complesso di Napoleone) - ha twittato l'attrice in inglese - mi dette la droga dello stupro e mi violentò mentre ero incosciente''.

#quellavoltache Hollywood big shot director with Napoleon complex gave me GHB and raped me unconscious, I was 26 years old #BalancetonPorc