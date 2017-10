Bimba di 7 anni grave in ospedale a Torino. Forse ha il tetano, non era vaccinata

Sospetto clinico di tetano all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per una bambina. In rianimazione è ricoverata una bimba di sette anni, sedata e in prognosi riservata, ma non in coma. La piccola, di nazionalità italiana, come si apprende da fonti ospedaliere, è stata sottoposta alla profilassi che si usa per il tetano, ma il sospetto dovrà essere confermato o meno nei prossimi giorni dagli esami. Pare che la bimba non fosse vaccinata. Il vaccino contro il tetano rientra in quelli classificati come obbligatori per la frequenza scolastica dal decreto della ministra della Salute Beatrice Lorenzin.