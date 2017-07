Buzzi e Carminati condannati ma fra tre mesi potrebbero uscire di galera

Salvatore Buzzi e Massimo Carminati potrebbero uscire presto di galera. Fra tre mesi. Essendo caduta l'accusa di associazione di stampo mafioso nel processo di primo grado Mafia Capitale - in cui il ras delle coop è stato condannato a 19 anni e l'ex estremista di destra a 20 anni di detenzione - si accorciano i termini della custodia cautelare prima dell'eventuale condanna definitiva. Nella seconda metà di ottobre scadranno i termini previsti per i reati a loro ascritti e potrebbero non esserci più le esigenze cautelari. E potrebbero uscire dal carcere.