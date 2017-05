C'è il G7, stop agli sbarchi degli immigrati in Sicilia

Fermare gli sbarchi dei migranti si può. Non illudetevi però, quella che ad una prima lettura potrebbe sembrare una notizia sulla svolta politica del governo Gentiloni rispetto all'immigrazione, è in realtà una frase che va completata con un'aggiunta sostanziale: gli sbarchi saranno vietati per il G7, il vertice dei grandi che si terrà a Taormina il 26 e il 27 maggio prossimi. Le misure di sicurezza hanno cominciato ad essere operative già da ieri e da lunedì prossimo tutti i porti siciliani saranno interdetti. Ciò significa che nessuna nave si potrà avvicinare e che anche le imbarcazioni piene di migranti dovranno attraccare altrove e non potranno farlo in Sicilia. Di colpo, ciò che sembrava impossibile da attuare secondo tutti i buonisti d'Italia - "gli sbarchi non si possono fermare" era il mantra - diventa realtà: gli sbarchi si fermano.

Proteggere i potenti nei vertici internazionali è un principio sacrosanto. Però una domanda a lorsignori, a tutti quei politici che in questi mesi e anni ci hanno spiegato che gli arrivi dei migranti sono un destino ineluttabile, la dobbiamo porre: se fermare gli sbarchi dei migranti è possibile...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI