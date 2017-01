Valanga su hotel Rigopiano, trovati sei superstiti

Sei persone sono trovate sotto l'hotel Rigopiano, il resort ai piedi del Gran Sasso sepolto da una valanga. All'inizio si era parlato di otto persone salvate dalle macerie dopo 48 ore, poi il sottosegretario all'Interno Filippo Bubbico, ha comunicato il dato ufficiale. Il primo superstite della tragedia è un bambino di circa nove anni estratto dalla neve e dalle macerie insieme alla madre e che al momento si trova nell'ospedale di Pescara. "E' un miracolo - ha commentato la zia - se lui è vivo spero lo siano anche i suoi genitori".

Quattro vittime accertate

Quattro al momento, le vittime accertate. Il primo superstite scampato miracolosamente alla tragedia è Giampiero Parete, 38 anni, residente a Montesilvano che nell'hotel era in vacanza con la moglie e i due figli piccoli rimasti intrappolati nella struttura dopo la slavina. È stato lui a chiamare i soccorsi. "È arrivata la valanga - ha riferito ai sanitari - sono stato sommerso dalla neve, ma sono riuscito a uscire". È stato ricoverato in ipotermia all'ospedale di Pescara, ma le sue condizioni non sono gravi. Salvo anche Fabio Salzetta, manutentore dell'hotel. Al momento della valanga era all'esterno per controllare il funzionamento della caldaia.