Il gelo non dà tregua, bufera sull'Italia E in Abruzzo arriva l'esercito

Grandi disagi in tutto il centro-sud per le forti nevicate e il gelo che stanno colpendo mezza Italia. In Abruzzo grandi problemi alla viabilità. Sull'A14 Bologna Taranto sono in corso le operazioni per ripristinare la tratta tra Pescara Ovest e Lanciano, chiusa ieri in entrambe le direzioni, a causa di una straordinaria nevicata che ha provocato la caduta di un cavo della rete Terna ad alta tensione che si è posato sulla carreggiata. "È necessario informarsi con attenzione circa le condizioni meteorologiche e di transitabilità delle strade prima di mettersi in viaggio verso l'Abruzzo - segnala la Polizia di Stato - ricordando comunque che la circolazione in quell'area è ammessa solo per i veicoli muniti di pneumatici da neve o con catene a bordo, salvo restrizioni maggiori in loco per il mutare delle condizioni meteo".

Abruzzo al buio "Sono oltre 300mila le persone senza elettricità, cioè quasi un quarto della popolazione regionale", sostiene il sottosegretario alla presidenza della Regione con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca. A causa del maltempo e delle nevicate di questa notte, sono salite a 159.000 le utenze interessate dalla mancanza di corrente elettrica. In particolare, circa 80mila sono disalimentate a causa di problemi alla rete gestita da Enel, altrettante a causa di problemi sulla rete dell'alta tensione di Terna. A Teramo città sono fuori uso 22mila utenze. Trecento tra tecnici e operai Enel da questa notte stanno fronteggiando i danni sulla rete elettrica nelle Marche e, in particolare, sulle aree collinari e montane della Provincia di Ascoli Piceno dove si registrano i maggiori disagi.

Neve su Amatrice Astral Spa in una nota comunica che, nonostante le forti nevicate nel reatino, "sono state intensificate le attività di sgombero della neve e di spargimento di sale su tutte le strade regionali e che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata. In particolare, nella zona di Amatrice", colpita dai recenti terremoti, l'azienda "sta intervenendo, a seconda delle necessità segnalate via via dai Comuni e in osservanza del Piano neve diffuso dalla Prefettura, anche su strade di non competenza, come la comunale La Romanella, al fine di garantire una sicura viabilità in tutta l'area". È stato, inoltre, effettuato anche lo sgombero della neve all'interno della zona rossa di Amatrice, conclude Astral, per consentire ai militari del Genio civile di proseguire con le attività di rimozione delle macerie.

Le previsioni Disagi che potrebbero continuare a causa del perdurare delle condizioni atmosferiche. Le abbondanti nevicate che si sono abbattute sulle Marche e sull'Abruzzo proseguiranno anche nelle prossime ore. Bufere di neve a 300-500 metri di quota anche sulle aree orientali dell'Umbria. Su Molise e Puglia si prevedono venti di burrasca nord-orientali e neve a bassa quota anche sulla Sardegna. "Situazione insistente - spiegano i meteorologi di Meteo.it - causata da un anticiclone di blocco posizionato sull'Europa occidentale e proteso fin verso la Scandinavia, che impedisce l'arrivo sull'Italia di perturbazioni atlantiche e in grado di indirizzare correnti gelide orientali verso la depressione che insiste al Centro-Sud Italia".

Una vittima in Puglia E' morto per assideramento il 67enne di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, che ieri mattina è stato trovato in condizioni gravissime nei pressi di piazza Plebiscito. E' deceduto a distanza di poche ore all'ospedale di Francavilla Fontana. Era stato visto per l'ultima volta domenica sera da alcuni compaesani, proprio vicino piazza Plebiscito. Stando alle prime ipotesi, potrebbe essersi addormentato per strada ed essere morto a causa del freddo.