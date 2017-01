Cinquantenne trovata morta in casa dal marito a Lorenteggio

Secondo drammatico omicidio a Milano in 4 giorni. Vittima una 50enne, Rosanna Belvisi, uccisa da una ferita da arma da taglio in casa sua in via Coronelli 11, zona Lorenteggio. La donna viveva con il marito nell'alloggio al piano terra, e proprio il coniuge Luigi Messina ha chiamato i soccorsi attorno alle 15. La coppia era da poco rientrata da una breve vacanza a Pantelleria, dove il fratello della vittima, Battista Belvisi, si occupa di un'azienda vinicola. Una vacanza serena, stando a quanto ha appreso LaPresse.

Ieri dopo il ritrovamento del cadavere Luigi Messina è rimasto a lungo nell'appartamento insieme agli inquirenti, che procedevano ai rilievi di rito. Poi l'uomo è uscito dal palazzo attraverso un'uscita secondaria, ed insieme ad altri condomini del palazzo è stato trasportato in questura per essere sentito dagli inquirenti. Ad indagare sul caso la Mobile di Milano con il magistrato di turno, Gaetano Ruta.

La famiglia era composta anche dalla 24enne Valentina, che lavora al Burger King di Cerro Maggiore, e che gli inquirenti stanno cercando di raggiungere telefonicamente. La vittima invece lavorava per la pubblica amministrazione, e conseguì un diploma magistrale a Gorgonzola. Il marito a quanto si apprende era invece una guardia giurata. La vittima sul suo profilo Facebook dedicava gran parte delle sue bacheche all'isola di Pantelleria. "Sono come il mare e nel nome del mare voglio vivere" scriveva, ed anche la citazione preferita era dedicata al mare: "Il mare parla il linguaggio di Dio, solo le menti umili e semplici possono contemplare la bellezza della sua voce". L'omicidio arriva a soli 3 giorni da quello di Tiziana Pavani, 55 anni, uccisa nel suo appartamento di via Bagarotti, sempre a Milano. Per il delitto è stato arrestato un suo conoscente, il 32enne Luca Raimondo Marcarelli.