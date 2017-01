Comandante della polizia locale vestito da SS

Un gesto provocatorio o forse solo una carnevalata: fatto sta che il comandante della Polizia Locale di un comune del Monzese si è vestito con la divisa degli squadroni della morte nazisti, si è fatto un selfie e poi l'ha postato su Facebook.

Con l'inconfondibile divisa delle SS: così è apparso su Facebook Giorgio Piacentini, comandante della Polizia Locale di Biassono (Monza e Brianza), sul proprio profilo. E a chi gli chiedeva se fosse la nuova divisa di servizio, ha replicato con parole di elogio per i nazisti: "Basterebbe una compagnia di questi per sistemare alcune cose". E ancora: "Proporrò al sindaco di adottare questa divisa".

Il fatto non è sfuggito al quotidiano locale "Qui Brianza", che riporta anche vari commenti e altrettante risposte di Piacentini.

E' proprio lui a spiegare che si tratta della divisa da "Hauptscharführer" (maggiore) della "Freiwillige Division Wallonien", le Schutzstaffel costituite su base volontaria in Vallonia, regione del Belgio.

Immediate le reazioni sulla rete, che hanno provocato la cancellazione della foto. Il sindaco di Biassono, il leghista Luciano Casiraghi, ha definito l'atto "folle. Mi hanno comunicato la cosa solo da poco. È un gesto fuori da ogni logica. Si poteva vestire da pagliaccio, se voleva far ridere qualcuno. Stiamo già organizzando una giunta straordinaria per le prossime ore e poi vedremo così ci dirà il diretto interessato. Di certo non si deve azzardare, nemmeno per scherzo a propormi di far indossare quelle uniformi alla polizia locale. Nei prossimi giorni, poi, valuteremo se prendere provvedimenti nei suoi confronti".

Piacentini si è difeso affermando di essere un appassionato di rievocazioni storiche, certo è che ora nella zona sono in molti a chiedere le sue dimissioni