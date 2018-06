Baldissoni: "Non sappiamo ancora nulla". La notizia rovina le vacanze a Pallotta

"Non sappiamo ancora niente, abbiamo appreso questa mattina dalle agenzie". Il direttore generale della Roma, Mauro Baldissoni, ha risposto così a chi chiedeva un commento sull'inchiesta sulla realizzazione del nuovo Stadio della Roma, che oggi ha portato a nove arresti. Baldissoni è da poco giunto nella sede milanese della Lega Serie A per l'assemblea sui diritti tv ma potrebbe tornare a breve nella Capitale per approfondire e seguire da vicino la questione.

Il presidente del club giallorosso James Pallotta era a Roma in attesa di partire per una vacanza quando è stato informato dell'inchiesta. Non risulta al momento un coinvolgimento nell'inchiesta del club giallorosso.