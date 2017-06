Ora è ufficiale: Di Francesco nuovo allenatore della Roma fino al 2019

Il giorno della firma è arrivato: Eusebio Di Francesco è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. In mattinata è stato nella sede del Sassuolo per siglare l’accordo per la rescissione consensuale del contratto, poi si è messo in viaggio in auto verso la capitale, dove nel pomeriggio ha messo nero su bianco il suo sogno. Per lui biennale secco da 1,5 milioni di euro a stagione. «Sono molto felice di essere tornato a Roma, ad allenare una squadra che ha sempre rappresentato molto per me. Ringrazio il presidente Pallotta e i dirigenti per questa opportunità. Metterò tutto il mio impegno per far sì che questa squadra ottenga i risultati che merita», è la promessa del tecnico che mette piede a Trigoria per la terza volta, dopo essere stato giocatore e team manager del club.

Il numero uno americano gli ha dato il benvenuto a Roma: «Quando ci siamo riuniti per valutare il candidato ideale alla panchina della Roma, eravamo in cerca di qualcuno che potesse tirare fuori il meglio dai nostri calciatori. E anche aiutare a valorizzare i talenti del nostro settore giovanile. ll nostro nuovo direttore sportivo Monchi ha scelto Eusebio di Francesco e, con lui, il suo stile di gioco. Riteniamo che sia la decisione giusta per la Roma». Con Pallotta la prima stretta di mano arriverà direttamente a Boston tra poco più di un mese. Nel comunicato ufficiale vengono ricordati i prestigiosi traguardi conquistati nelle ultime 5 stagioni con il Sassuolo, come la prima promozione in Serie A nel 2013 e la partecipazione all'Europa League del 2016-17. Da oggi l’asticella si alza.