Meloni alle opposizioni: Sgomberato il campo dalle polemiche vi sfido sulla vera politica

09 aprile 2026

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Sgomberato il campo, colleghi, vi sfido sulla politica, sulla vera politica. Vi sfido a un dibattito nel merito. Nel merito della crisi internazionale, nel merito dei rischi per l'approvvigionamento energetico, nel merito di un'Europa che non riesce a recuperare una rilevanza reale, nel merito di come mettere l'economia al riparo in un mondo sempre più caotico. Nel merito delle risorse, dove prenderle e dove metterle. Parliamo delle soluzioni, vediamo chi ne ha. Perché lo scenario che abbiamo di fronte non consente più a nessuno di cavarsela dicendo che è tutta colpa della Meloni. Finanche l'aumento mondiale del prezzo del petrolio", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera durante l'informativa sull'azione del Governo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev