De Cristofaro (M5s): Italiani vi hanno detto chiaramente che Governi passano, ma Costituzione resta

09 aprile 2026

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Se aveste impostato una qualche politica economica, oggi forse avremmo qualche strumento per affrontare la crisi. Ci siamo staccati dall'Europa e invece siamo stati ciechi di fronte alle scelte sulle spese militari. Le responsabilità non sono solo di Trump, ma anche vostre: è anche a causa delle scelte scellerate del governo italiano che ci troviamo in questa posizione, avete condotto una crociata a favore dei fossili per puro furore ideologico, e il risultato è che siamo totalmente indifesi di fronte all'aumento dei prezzi. La realtà ha fatto giustizia sulle favole che raccontate: i 15 milioni di no hanno fatto giustizia di questo castello di bugie, e la riscrittura della Costituzione, su cui avete giurato, ma probabilmente nella quale non vi riconoscete fino in fondo. Gli italiani vi hanno detto chiaramente che i governi passano, ma la Costituzione resta", lo ha detto Peppe de Cristofaro in Aula al Senato. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev