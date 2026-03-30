Il Presidente della Regione Lazio Rocca inaugura nuova Casa della Comunità a Bolsena

30 marzo 2026

(Agenzia Vista) Bolsena, 30 marzo 2026 È stata inaugurata la Casa della Comunità di Bolsena, la seconda struttura di prossimità attivata nella Tuscia dopo quella di Bagnoregio. All'evento hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il DG della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, e il sindaco Andrea Di Sorte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev