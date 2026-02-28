Trump: "Il regime di Teheran non potrà mai avere un'arma nucleare"

28 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Washington, 28 febbraio 2026 "L'Iran è il principale Stato sponsor del terrorismo nel mondo e, solo di recente, ha ucciso decine di migliaia dei propri cittadini scesi in piazza a protestare. È sempre stata politica degli Stati Uniti, e in particolare della mia amministrazione, che questo regime terroristico non possa mai possedere un'arma nucleare. Lo ripeto: non possono mai avere un'arma nucleare. Per questo motivo, durante l'Operazione Midnight Hammer dello scorso giugno, abbiamo distrutto il programma nucleare del regime a Fordow, Natanz e Isfahan. Dopo quell'attacco, li abbiamo avvertiti di non riprendere mai più la loro maligna ricerca di armi nucleari e abbiamo cercato ripetutamente di raggiungere un accordo. Ci abbiamo provato. Volevano farlo. Non volevano farlo. Di nuovo, volevano farlo. Non volevano farlo. Non sapevano cosa stesse accadendo. Volevano soltanto praticare il male. Ma l'Iran ha rifiutato, proprio come ha fatto per decenni e decenni. Ha respinto ogni opportunità di rinunciare alle proprie ambizioni nucleari, e noi non possiamo più tollerarlo. Al contrario, ha tentato di ricostruire il proprio programma nucleare e di continuare a sviluppare missili a lungo raggio che ora possono minacciare i nostri ottimi amici e alleati in Europa, le nostre truppe stanziate all'estero e che presto potrebbero raggiungere il territorio americano" così il presode Trump. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev