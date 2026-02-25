Stefani: "Approvato bilancio regionale del Veneto, persona al centro e no nuove tasse"

25 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Venezia, 25 febbraio 2026 "Persona al centro e no nuove tasse. Questo è il principio del nostro bilancio che abbiamo approvato oggi in giunta. Oltre 69 milioni di euro investiti nel sociale per carichi assistenziali, RSA e anche per caregiver. Oltre a questo abbiamo scelto di destinare una quota di risorse di 3 milioni di euro alle tecnologie al servizio degli anziani e l'utilizzo di fondi per quanto riguarda le borse universitarie. Riusciremo a finanziare integralmente le borse universitarie, così come avevo annunciato qualche giorno fa. Lo stesso per gli investimenti in materia di formazione e innovazione, il bando startup per i giovani imprenditori e non possiamo dimenticare risorse per il dissesto idrogeologico. Oltre 9 milioni che si sommano agli oltre 50 milioni già previsti dal nostro bilancio per l'ambiente, 50 milioni contro il dissesto idrogeologico e un piano speciale per la piantumazione di nuove alberi per un milione e mezzo di euro. Per quanto riguarda la sanità un grande impulso alla sanità territoriale, 17,5 milioni di euro investiti di cui 4 e mezzo destinati al raddoppio dell'entità delle borse di studio per i giovani specializzanti di medicina generale che adesso guadagneranno tanto quanto gli altri. Oltre a questo investimenti in telemedicina, la capacità del nostro territorio di fare squadra con le case di comunità, la nostra grande sfida della medicina territoriale" così il Presidente del Veneto Stefani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev