Zelensky: "Missili russi hanno componenti che arrivano anche da America ed Europa"

20 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Kiev, 19 febbraio 2026 "In tutti questi missili e droni russi utilizzati oggi ci sono migliaia di componenti che la Russia non produce da sola. Cinque missili Iskander-N contengono almeno 75 componenti critici di produzione non russa. Tre missili Kh-101 includono quasi 160 componenti che la Russia non è in grado di sostituire autonomamente. Ogni drone Shahed contiene centinaia di componenti di questo tipo, importati in Russia da altri Paesi, e non solo da aziende cinesi, tra l'altro. Per l'Europa, per l'America, per il Giappone, non si tratta solo di noi in Ucraina: è importante per la sicurezza globale che i partner blocchino realmente le catene di approvvigionamento verso la Russia dei componenti critici necessari alla produzione di armi. Ed è altrettanto importante che le stesse aziende controllino meglio dove finiscono i loro componenti. Senza questi legami con il mondo, la Russia non può fare nulla: non è in grado di essere forte in un isolamento totale. Proprio per questo blocchi e pressioni possono davvero spingere l'aggressore a cambiare politica. Ma tutto dipende dalla determinazione del mondo" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky, in un video sui suoi social. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev