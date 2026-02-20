Rocca (Lazio): "Accordo con Ministero dell'Interno per assegnare alloggi Ater a forze dell'ordine"

20 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2026 "Grazie al Ministro per l'attenzione che ha voluto dedicare al tema della liberazione dalla penetrazione criminale, dall'occupazione violenta. Abbiamo potuto recuperare molti immobili. Credo sia un'importante fase di inclusione, creare queste opportunità che aprono gli spazi ad alloggiare rappresentanti delle forze dell'ordine e a tracciare un profilo di sicurezza, legalità nell'utilizzo dei nostri alloggi di edilizia residenziale pubblica" così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca dopo aver siglato un protocollo d'intesa con il Ministro dell'Interno Piantedosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev