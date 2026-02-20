Fontana (Lombardia): Doveroso dare premio Rosa Camuna agli eroi di Crans-Montana

20 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Milano, 20 febbraio 2026 “Una medaglia d'oro olimpica che vogliamo anche noi assegnare a questi eroi che hanno dato sicuramente una mano senza la quale, credo, avremmo pianto più vittime. Riconoscimento che va in parte all'ospedale Niguarda, per il grande lavoro che ha fatto, in parte ad Areu, per tutta quella operazione di riportare in Italia i ragazzi e in parte va al Policlinico perché anche il Policlinico ha collaborato per dare una mano a quel ragazzo che aveva i polmoni purtroppo rovinati dai fumi.” Così il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del conferimento del premio Rosa Camuna al team intervenuto nella tragedia. Courtesy: lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev