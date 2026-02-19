Board of Peace, Tajani: "Andrò io a Washington a rappresentare l'Italia come osservatore"

(Agenzia Vista) Tirana, 18 febbraio 2026 "Andrò io a Washington a rappresentare l'Italia come osservatrice a questa prima riunione del Board of Peace, per essere presenti nel momento in cui si parla e si prendono le decisioni per la ricostruzione di Gaza, sul futuro della Palestina. L'Italia è sempre stata protagonista nell'area del Mediterraneo. Non possiamo non essere parte di una strategia che dovrà vederci ancora in prima linea. Noi dobbiamo, continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto per la costruzione della pace e della stabilità dell'intera area del Medioriente. Una scelta politica che rispetta la Costituzione della Repubblica" così il Ministro Tajani al suo arrivo a Tirana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev