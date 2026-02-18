Autonomia, Fontana (Lombardia): "Aspettavamo questa riforma da anni"

18 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Io credo che finalmente si è arrivati all'inizio della conclusione sull'autonomia. Sono anni che aspettiamo questo passaggio. Divario nord-sud? Non capisco questo problema che si pongono tutti. Nessuno me lo ha mai spiegato. Non ci vengono dati soldi in più, ma ci danno solo la possibilità di gestire più autonomamente le cose. Al posto di aspettare l'ordinanza di emergenza del Governo lo possiamo fare noi senza aspettare settimane. Perché le Regioni del Sud non l'hanno richiesta? Anche loro si sono fatti vincere da questi slogan che sono stati raccontati. Se uno è contento di come sono le cose adesso non richiede l'autonomia. Noi ci assumiamo la responsabilità, se sbaglieremo sarà colpa nostra" così il Presidente della Lombardia Attilio Fontana, prima del Cdm. Courtesy: Augusto Cantelmi Tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev