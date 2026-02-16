Zelensky: Sanzioni contro cittadini russi che lavorano per la guerra e usano anche lo sport

(Agenzia Vista) Kiev, 16 febbraio 2026 "Stiamo preparando un nuovo pacchetto di sanzioni contro cittadini russi che lavorano per la guerra e mettono lo sport al servizio del conflitto. I documenti sono già pronti. Questo pacchetto di sanzioni ucraino deve essere un segnale per il resto del mondo, un segnale che non si può semplicemente chiudere gli occhi davanti al sostegno all'aggressione, mentre agli ucraini viene persino vietato di ricordare le vittime dell'aggressione russa. Questo è senza dubbio un arretramento globale rispetto alla giustizia. Noi ristabilirermo la giustizia. Il decreto sulle sanzioni arriverà a breve" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky in un video sui suoi social. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev