Fontana (Lombardia): "Bene dati, sul lavoro nostro modello funziona in ogni ambito"

09 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Milano, 09 febbraio 2026 "Ha fatto molto piacere quello che ha dichiarato, perché poi il Ministro Calderone ha sciorinato i numeri evidenziando come non si tratti di valutazioni soggettive, ma assolutamente oggettive. E' chiaro, l'assessorato funziona bene, l'assessore è molto determinato ed è la dimostrazione che il modello Lombardia funziona in tutti gli ambiti nei quali è messo alla prova" così il presidente della Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'evento "La Lombardia ‘fa gol'" a Milano. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev