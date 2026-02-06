Milano-Cortina 2026, Fontana: Grande emozione e partecipazione dei cittadini

(Agenzia Vista) Milano, 6 febbraio 2026 “È un'emozione per me, ma direi un'emozione per tutti i tanti cittadini che anche qui sono voluti convenire per partecipare a questo che è qualcosa di più che un semplice e formale rito. Qui si respira veramente l'atmosfera, il valore, il significato delle Olimpiadi e la cosa che fa piacere è che tanti cittadini siano stati coinvolti da questi valori. Ormai siamo dentro, sono già cominciate alcune gare, perché ieri Italia di femminile di hockey ha battuto la Francia, con il che abbiamo testato in maniera concreta il Pala Santa Giulia con un grande successo da parte degli atleti, da parte di tutti i giornalisti sportivi.Questa sera c'è l'inaugurazione ma le gare in questo momento sono in corso, in giro per le varie sedi hanno iniziato gli atleti a farsi sentire per le diverse specialità” così il Presidente della Regione Lombardia Fontana in un intervista in piazza Città di Lombardia dove si è svolta la cerimonia di partenza della fiaccola olimpica per le Olimpiadi 2026. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev