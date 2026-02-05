Milano-Cortina 2026, Fontana: Forte partecipazione e clima di condivisione

(Agenzia Vista) Milano, 5 febbraio 2026 “Siamo stati all'inaugurazione del villaggio olimpico e quella è una cosa spettacolare, al di là dell'aspetto estetico e dell'aspetto strutturale, per l'aria che si respira, la gioia, la partecipazione, la fratellanza fra tutti gli atleti, la comunione di valori. Bellissimo” così il Presidente della Regione Lombardia Fontana all'inaugurazione di Casa Lombarda a Milano. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev