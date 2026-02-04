Salvini: "A sinistra c'è chi per professione firma appelli"

04 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2026 "Da una parte c'è la paura, che purtroppo in piazza fa rima con violenza, dall'altra parte c'è il sorriso, la determinazione. Sono 130 sovversivi di lettera 150 che spero non vengano additati su pubblica piazza, perché hanno il coraggio di firmare appelli. A sinistra ci sono quelli che firmano appelli per professione. Che mestiere fai? Firmo appelli. Cosa fai? Firmo appelli per Repubblica. Su tutto quello che accade nel mondo firmo appelli. Ogni tanto anche la maggioranza, silenziosa, laboriosa, obiettiva, firma appelli. L'importante è che votiamo, e votiamo in tanti" così il Ministro Salvini intervenendo alla conferenza con Ministro Giuseppe Valditara “Io Voto Sì”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev