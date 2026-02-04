Emergenza maltempo, Musumeci: Non è ancora definita soluzione per famiglie che hanno lasciato case

(Agenzia Vista) Roma, 4 febbraio 2026 “Allo stato attuale, non è ancora definita la soluzione da dare alle famiglie che sono state costrette ad abbandonare per sempre le loro case. Spetta alle autorità comunali avanzare una proposta risolutiva, lo ricordo, i sindaci sono la prima autorità di protezione civile e sono i responsabili della pianificazione urbanistica e della vigilanza urbanistica del loro territorio. Dicevo, spetta alle autorità comunali avanzare una proposta risolutiva, ovviamente da confrontare con la comunità scientifica per gli aspetti connessi alla sicurezza.” così il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci nell'Informativa in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio di Sicilia, Calabria e Sardegna. Senato tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev