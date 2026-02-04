"Voci a Pitigliano", l'iniziativa della Regione Toscana presentata a Montecitorio con Giani

04 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2026 La Regione Toscana e il Comune di Pitigliano hanno presentato a Roma, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, il progetto “Voci a Pitigliano”, un laboratorio collettivo dedicato all'ascolto, al confronto e alla responsabilità civica. Alla conferenza stampa alla Camera dei Deputati sono intervenuti il presidente Eugenio Giani, l'assessora Cristina Manetti, il sindaco di Pitigliano Giovanni Gentili e il giornalista Simone Marrucci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev