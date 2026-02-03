Tajani in Sicilia: Attivati fondi ICE, SIMEST e SACE per imprese siciliane colpite da ciclone Harry

03 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Palermo, 2 febbraio 2026 “La missione di oggi punta a dare un sostegno concreto, soprattutto alle imprese a tessuto produttivo siciliano colpito dalle calamità naturali, così come abbiamo fatto in Emilia Romagna, così come abbiamo fatto in Toscana quando ci sono state le alluvioni. Noi abbiamo coordinato la presenza di ICE, SIMEST, SACE, Cassa Depositi e Prestiti e Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital per fare in modo di dare tutte le informazioni possibili al mondo produttivo siciliano per accedere a una serie di finanziamenti per ristorare le imprese colpite. SIMEST ha messo a disposizione per l'alluvione 300 milioni di euro per le tre regioni colpite e 15 milioni di euro invece verranno messi a disposizione da ICE per per sostenere le imprese che esportano” così il Ministro degli Esteri Tajani in una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans a Palermo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev