Milano Cortina: Mattarella: "Valori olimpici di lealtà e inclusione sono propri della Repubblica"

02 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2026 "I valori olimpici di lealtà, inclusione, fraternità sono valori che la Repubblica Italiana ha fatto propri dalla sua fondazione, ottanta anni or sono. Ringrazio il Comitato olimpico internazionale perché continua a sviluppare nel mondo quest'esperienza di incontro, di passione, di educazione, di cultura condivisa. Ringrazio gli atleti. Il loro sogno è contagioso e benefico. Sono esempio per milioni di giovani in tutto il mondo. Tante ragazze e tanti ragazzi, dopo aver seguito i giochi, si avvieranno alla pratica dello sport. Un grande contributo allo sviluppo dei popoli" così il Presidente Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura del 145esimo Comitato Olimpico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev