Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Milano Cortina: Mattarella: "Valori olimpici di lealtà e inclusione sono propri della Repubblica"

A seguire

Video Vista

(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2026 "I valori olimpici di lealtà, inclusione, fraternità sono valori che la Repubblica Italiana ha fatto propri dalla sua fondazione, ottanta anni or sono. Ringrazio il Comitato olimpico internazionale perché continua a sviluppare nel mondo quest'esperienza di incontro, di passione, di educazione, di cultura condivisa. Ringrazio gli atleti. Il loro sogno è contagioso e benefico. Sono esempio per milioni di giovani in tutto il mondo. Tante ragazze e tanti ragazzi, dopo aver seguito i giochi, si avvieranno alla pratica dello sport. Un grande contributo allo sviluppo dei popoli" così il Presidente Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura del 145esimo Comitato Olimpico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Dai blog