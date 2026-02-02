Milano Cortina, Mattarella: "Italia alla sua quarta Olimpiade, metteremo in campo nostro impegno"

(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2026 "I Giochi sono l'evento sportivo universale. L'Italia è felice di accogliere il gran numero di atleti, gli allenatori e i tecnici, gli spettatori che da ogni parte del mondo giungeranno per assistere alle gare. Ne avvertiamo la responsabilità, e abbiamo affrontato con passione gli impegni della preparazione. Consideriamo l'ospitalità un tratto caratteristico dell'identità italiana, della sua cultura. È lo spirito italiano, come ha detto, cortesemente, la Presidente Coventry: desidero ringraziarla. L'Italia, come ha ricordato il presidente Buonfiglio, è alla sua quarta Olimpiade come Paese organizzatore. Metteremo in campo ogni impegno affinché il tempo che verrà trascorso nei giorni delle gare, sia gradevole. E contiamo di offrire, con cordialità e amicizia, occasioni per ammirare le nostre montagne, per visitare le città e i borghi che ospiteranno le competizioni, per scoprire anche altri luoghi che raccolgono storia e bellezza" così il Presidente Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura del 145esimo Comitato Olimpico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev