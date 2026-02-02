Mercosur, Lollobrigida: "Lavoriamo per inserire nell'accordo nostre 900 denominazioni controllate"

02 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2026 "Il Mercosur? Ci sono accordi che prevedono una protezione delle indicazioni geografiche principali in termini di capacità di affermarsi sui mercati. Noi abbiamo circa 900 indicazioni geografiche in Italia, siamo leader nel mondo. Le 54 che ad oggi sono state già inserite nell'accordo sono quelli che hanno un fatturato maggiore e una necessità di protezione che nel tempo si è configurata necessaria, viste le emulazioni che già vi erano sia in quell'area del mondo, sia nelle esportazioni da Paesi terzi verso quell'area del mondo. Gli accordi internazionali ovviamente possono essere rivisti quando portano a un miglioramento della situazione e lavoreremo sperando di arrivare a mettere tutte e 900 le nostre indicazioni geografiche tra quelle che devono e possono essere protette in ogni ambito, perché raccontano storia, identità e garantiscono prodotti che hanno un costo più elevato di altri proprio perché hanno una qualità maggiore e questo va protetto" così il Ministro Lollobrigida, a margine della riunione del Tavolo del Vino al Ministero dell'Agricoltura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev