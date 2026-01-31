Tajani: La situazione economica in Italia è in continuo miglioramento

(Agenzia Vista) Novara, 31 gennaio 2026 “La situazione economica in Italia è in continuo miglioramento. C'è una crescita positiva, decresce la disoccupazione, quindi cresce l'occupazione, abbiamo raggiunto livelli che da vent'anni non si raggiungevano, lo spread mi pare che è sempre più basso, quindi direi che, anche con l'export che continua a crescere, possiamo guardare con più ottimismo al futuro. Siamo soddisfatti, no perché c'è ancora tanto da fare, però l'importante è che la situazione continui a migliorare. Anche le agenzie di rating premiano il lavoro del governo italiano e delle imprese italiane e di tutti gli italiani, perché non è solo il governo, sono tutti gli italiani che lavorano per far crescere la nostra economia” lo ha detto il Ministro degli Esteri Tajani in un punto stampa al convegno "Ricominciare dalla politica: una proposta per costruire il futuro del Paese", organizzato da Rete Popolare e Circolo delle Imprese al Villaggio Azzurro-Novarello (NO). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev