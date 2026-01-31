Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva a Livigno in parapendio

(Agenzia Vista) Sondrio, 30 gennaio 2026 La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è tornata in Lombardia e venerdì pomeriggio ha fatto tappa a Livigno (Sondrio), sede delle gare di snowboard e sci acrobatico. Il percorso della torcia ha attraversato Ponte di Legno e Aprica, concludendosi al Livigno Snow Park con un suggestivo passaggio in parapendio. Tra le tedofore della tappa valtellinese figuravano anche le cugine Mara e Katia Zini, medagliate di bronzo nello short track alle Olimpiadi di Torino 2006. Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev