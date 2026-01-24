Fontana (Lombardia) inaugura Ponte Manzoni a Lecco: "Opera importante, richiesta dal territorio"

(Agenzia Vista) Lecco, 19 gennaio 2026 "Un'opera importante, richiesta dal territorio, realizzata così come è stata richiesta e che soprattutto è stata richiesta rispettando i tempi, rispettando, anzi anticipando di una settimana le previsioni. Il che è la dimostrazione che quando le istituzioni collaborano, quando la burocrazia collabora, non ci sono dubbi che in Italia si può fare qualunque cosa. Esistono opere pubbliche fondamentali, essenziali per la realizzazione delle Olimpiadi e quelle sono state realizzate tutte. Esistono altre opere pubbliche che noi abbiamo ritenuto che fossero necessarie, ma non fondamentali, opere pubbliche che il territorio chiedeva da trent'anni e che abbiamo deciso di fare utilizzando le Olimpiadi come acceleratore e quelle verranno completate in futuro" così il Presidente della Lombardia inaugurando il Ponte Manzoni a Lecco. Courtesy: LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev